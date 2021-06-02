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Агент Холанна активно пытается продать нападающего в ближайшее время

02 Июня 2021, 00:38,

Агент Мина Райола, который представляет интересы Эрлинга Холанна, планирует найти своему подопечному новое место работы в летнее трансферное окно. 

Среди возможных вариантов есть три клуба - «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». Однако Хосеп Гвардиола рассматривает ещё и Гарри Кейна. Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что «ПСЖ» собирается выкупить у «Эвертона» Мойзе Кина

Трансферная стоимость Холанна составляет не менее 100 миллионов евро. 

В профессиональной клубной карьере Холанн провёл 114 матчей, забив 71 мяч. Норвежский нападающий был в составе таких команд как дортмундская «Боруссия», «Ред Булл Зальцбург», «Мольде» и «Брюнн». 

Также Холанн отыграл 10 матчей за сборную Норвегии. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
02 Июня 2021, 01:20

Ну, по-моему, понятно, что купит Челси. Поэтому и запущена утка, что Челси хочет купить Лукаку. Ждемс...

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