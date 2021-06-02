Агент Холанна активно пытается продать нападающего в ближайшее время

Агент Мина Райола, который представляет интересы Эрлинга Холанна, планирует найти своему подопечному новое место работы в летнее трансферное окно.

Среди возможных вариантов есть три клуба - «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». Однако Хосеп Гвардиола рассматривает ещё и Гарри Кейна. Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что «ПСЖ» собирается выкупить у «Эвертона» Мойзе Кина.

Трансферная стоимость Холанна составляет не менее 100 миллионов евро.

В профессиональной клубной карьере Холанн провёл 114 матчей, забив 71 мяч. Норвежский нападающий был в составе таких команд как дортмундская «Боруссия», «Ред Булл Зальцбург», «Мольде» и «Брюнн».

Также Холанн отыграл 10 матчей за сборную Норвегии.