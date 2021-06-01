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Румменигге покидает «Баварию»

01 Июня 2021, 14:18,

Карл-Хайнц Румменигге покидает должность генерального директора «Баварии». Информация размещена на официальном сайте клуба. Румменигге уходит досрочно – его трудовое соглашение было рассчитано до конца календарного года. Впрочем, Карл-Хайнц считает, что уходит в «стратегически наиболее логичный момент», поскольку завершился финансовый год, а «Бавария» начинает новый путь под руководством нового главного тренера.

Напомним, что тренерский мостик «Баварии» покинул Ханс-Дитер Флик. После чемпионата Европы он возглавит сборную Германии. С «Баварией» же будет работать Юлиан Нагельсманн.

С 1 июля генеральным директором «Баварии» будет Оливер Кан.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Оливер Кан
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