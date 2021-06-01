«Монако» предложил контракт Боатенгу

Немецкий защитник Жером Боатенг, у которого истекает срок действия контракта с мюнхенской «Баварией», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции.

Как сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, заинтересованность в услугах 32-летнего игрока проявляет «Монако». Монегаски предлагают ему контракт на два года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Жерому со стороны римского «Лацио».

В составе «Баварии» защитник выступал с лета 2011 года. Боатенг провел 29 поединков в прошлом сезоне Бундеслиги, отметившись голом и результативной передачей.