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«Монако» предложил контракт Боатенгу

01 Июня 2021, 08:59,

Немецкий защитник Жером Боатенг, у которого истекает срок действия контракта с мюнхенской «Баварией», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции.

Как сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, заинтересованность в услугах 32-летнего игрока проявляет «Монако». Монегаски предлагают ему контракт на два года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Жерому со стороны римского «Лацио».

В составе «Баварии» защитник выступал с лета 2011 года. Боатенг провел 29 поединков в прошлом сезоне Бундеслиги, отметившись голом и результативной передачей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Трансферы футбола - лето 2021, Жером Боатенг
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