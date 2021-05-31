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​«Боруссия» подписала Кобеля

31 Мая 2021, 18:51,

Дортмундская «Боруссия» посредством своего официального сайта объявила о трансфере голкипера Грегора Кобеля. 23-летний швейцарец поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2026 года.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер Кобеля «Боруссия» заплатит «Штуттгарту» 15 миллионов евро.

Грегор Кобель провёл в «Штуттгарте» два сезона. Сначала клуб арендовал вратаря у «Хоффенхайма», а затем и выкупил права на него.

Напомним, «Боруссия» завершила чемпионат Германии на 3 позиции и получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Штуттгарт, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Грегор Кобель
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