Интерес к Эрлингу Холанну из дортмундской «Боруссии» проявляют многие топовые клубы Европы. Недавно норвежский нападающий говорил, что уважает свой действующий контракт со «шмелями». При этом теперь Холанн дал понять, что вопрос о его будущем ещё открыт.

«Моё будущее? Я не занимал определённой позиции по этому вопросу», - сказал находящийся в расположении сборной Норвегии Холанн журналистам. Слова игрока приводит на своих страницах Goal.com.

В июле Эрлинг Холанн отпразднует свой 21-й день рождения. В завершившемся сезоне норвежский футболист провёл за «Боруссию» 41 матч и забил 41 гол.