|
31 Мая 2021, 15:24,
|
|
Интерес к Эрлингу Холанну из дортмундской «Боруссии» проявляют многие топовые клубы Европы. Недавно норвежский нападающий говорил, что уважает свой действующий контракт со «шмелями». При этом теперь Холанн дал понять, что вопрос о его будущем ещё открыт.
«Моё будущее? Я не занимал определённой позиции по этому вопросу», - сказал находящийся в расположении сборной Норвегии Холанн журналистам. Слова игрока приводит на своих страницах Goal.com.
В июле Эрлинг Холанн отпразднует свой 21-й день рождения. В завершившемся сезоне норвежский футболист провёл за «Боруссию» 41 матч и забил 41 гол.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн