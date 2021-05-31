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​Холанн дал понять, что вопрос о его будущем ещё открыт

31 Мая 2021, 15:24,

Интерес к Эрлингу Холанну из дортмундской «Боруссии» проявляют многие топовые клубы Европы. Недавно норвежский нападающий говорил, что уважает свой действующий контракт со «шмелями». При этом теперь Холанн дал понять, что вопрос о его будущем ещё открыт.

«Моё будущее? Я не занимал определённой позиции по этому вопросу», - сказал находящийся в расположении сборной Норвегии Холанн журналистам. Слова игрока приводит на своих страницах Goal.com.

В июле Эрлинг Холанн отпразднует свой 21-й день рождения. В завершившемся сезоне норвежский футболист провёл за «Боруссию» 41 матч и забил 41 гол.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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