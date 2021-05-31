«Бавария» договорилась о трансфере полузащитника гладбахской «Боруссии»

Один из лидеров «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Флориан Нойхаус продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», утверждает Sportbild.

Источник подчеркивает, что стороны провели успешные переговоры и согласовали подписание трудового соглашения. Полузащитник станет игроком «Баварии» летом 2022 года.

В составе «Боруссии» Флориан выступает с лета 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 38 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Нойхаус провел 33 поединка, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.