«Бавария» договорилась о трансфере полузащитника гладбахской «Боруссии»

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31 Мая 2021, 08:17,
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Один из лидеров «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Флориан Нойхаус продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», утверждает Sportbild.
Источник подчеркивает, что стороны провели успешные переговоры и согласовали подписание трудового соглашения. Полузащитник станет игроком «Баварии» летом 2022 года.
В составе «Боруссии» Флориан выступает с лета 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 38 миллионов евро.
В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Нойхаус провел 33 поединка, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Флориан Нойхаус