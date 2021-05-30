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Левандовски - о будущем: «У меня нет предубеждений»

30 Мая 2021, 23:37,

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поговорил о будущем и рекордах.

- У меня нет предубеждений. Мне очень комфортно в «Баварии», город шикарный, а клуб великий. Мне всегда было интересно учить новые языки, знакомиться с другими культурами. Будет ли это во время карьеры или после, не знаю, - заявил поляк Canal.

- Я не одержим рекордами. Когда я принимаю новые вызовы, пытаюсь сделать то, что никому не удавалось. Это мотивирует меня двигаться дальше, - добавил Левандовски, говоря об улучшенном результате Герда Мюллера.

Роберту Левандовски 32 года, в «Баварии» он провел семь сезонов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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