Левандовски - о будущем: «У меня нет предубеждений»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поговорил о будущем и рекордах.

- У меня нет предубеждений. Мне очень комфортно в «Баварии», город шикарный, а клуб великий. Мне всегда было интересно учить новые языки, знакомиться с другими культурами. Будет ли это во время карьеры или после, не знаю, - заявил поляк Canal.

- Я не одержим рекордами. Когда я принимаю новые вызовы, пытаюсь сделать то, что никому не удавалось. Это мотивирует меня двигаться дальше, - добавил Левандовски, говоря об улучшенном результате Герда Мюллера.

Роберту Левандовски 32 года, в «Баварии» он провел семь сезонов.