«Кёльн» избежал вылета во вторую Бундеслигу

В субботу был сыгран ответный стыковой матч за право участия в Бундеслиге. «Кёльн» сначала уступил соперникам из клуба «Хольштайн Киль» (0:1), а сегодня взял убедительный реванш (5:1).

Примечательно, что «козлы» обеспечили себе победный результат уже на шестой минуте (2:1), после чего забивали и забивали.

По итогам прошлого сезона во второй дивизион выбыли «Шальке» и «Вердер», а в Бундеслигу вышли «Бохум» и «Гройтер Фюрт».