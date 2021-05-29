Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«Кёльн» избежал вылета во вторую Бундеслигу

29 Мая 2021, 20:55,

В субботу был сыгран ответный стыковой матч за право участия в Бундеслиге. «Кёльн» сначала уступил соперникам из клуба «Хольштайн Киль» (0:1), а сегодня взял убедительный реванш (5:1).

Примечательно, что «козлы» обеспечили себе победный результат уже на шестой минуте (2:1), после чего забивали и забивали.

По итогам прошлого сезона во второй дивизион выбыли «Шальке» и «Вердер», а в Бундеслигу вышли «Бохум» и «Гройтер Фюрт».

Протокол игры  
Хольштайн Киль 1:5 Кёльн
    3' Хектор Йонас (0:1)
(1:1) Ли Чжэ-Сон 4'    
    6' Андерссон Себастьян (1:2)
    13' Андерссон Себастьян (1:3)
    39' Кцихос Рафаэль (1:4)
    84' Скири Эйе (1:5)
Гелиос Иоаннис Нойман Фил Валь Хауке Лоренц Симон   46' (Гирт Беньямин (   46') Коменда Марко   63' (Киркесков Миккель (   63') Бартельс Фин Мюлинг Александер Мефферт Йонас Ли Чжэ-Сон Порат Финн   32'   46' (Меес Джошуа (   46') Резе Фабиан   80' (Авуку Ноа (   80')
Запасные: Дем Янник Дене Томас Райманн Доминик Jonas Sterner Игнёвски Александр
Хорн Тимо   65' Эхизибуэ Кингсли Борнаув Себастьян   28'   46' (Якобс Исмаил (   46') Кцихос Рафаэль Хорн Яннес   44'   46' (Мере Хорхе (   46') Скири Эйе Хектор Йонас Вольф Мариус   72' (Тилманн Ян (   72'   88') Дуда Ондрей   63' (Майер Макс (   63') Кайнц Флориан Андерссон Себастьян   76' (Дрекслер Доминик (   76')
Запасные: Хёгер Марко Эзкан Салих Шмиц Бенно Цилер Рон-Роберт
29 мая. Стадион "Holstein Stadion".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Кёльн, Хольфштайн Киль
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