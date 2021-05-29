«Кёльн» избежал вылета во вторую Бундеслигу

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29 Мая 2021, 20:55,
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В субботу был сыгран ответный стыковой матч за право участия в Бундеслиге. «Кёльн» сначала уступил соперникам из клуба «Хольштайн Киль» (0:1), а сегодня взял убедительный реванш (5:1).
Примечательно, что «козлы» обеспечили себе победный результат уже на шестой минуте (2:1), после чего забивали и забивали.
По итогам прошлого сезона во второй дивизион выбыли «Шальке» и «Вердер», а в Бундеслигу вышли «Бохум» и «Гройтер Фюрт».
Протокол игры
|Хольштайн Киль
|1:5
|Кёльн
|3' Хектор Йонас (0:1)
|(1:1) Ли Чжэ-Сон 4'
|6' Андерссон Себастьян (1:2)
|13' Андерссон Себастьян (1:3)
|39' Кцихос Рафаэль (1:4)
|84' Скири Эйе (1:5)
Гелиос Иоаннис • Нойман Фил • Валь Хауке • Лоренц Симон 46' ( Гирт Беньямин ( 46') • Коменда Марко 63' ( Киркесков Миккель ( 63') • Бартельс Фин • Мюлинг Александер • Мефферт Йонас • Ли Чжэ-Сон • Порат Финн 32' 46' ( Меес Джошуа ( 46') • Резе Фабиан 80' ( Авуку Ноа ( 80')
Запасные: Дем Янник • Дене Томас • Райманн Доминик • Jonas Sterner • Игнёвски Александр
Хорн Тимо • 65'Эхизибуэ Кингсли • Борнаув Себастьян 28' 46' ( Якобс Исмаил ( 46') • Кцихос Рафаэль • Хорн Яннес 44' 46' ( Мере Хорхе ( 46') • Скири Эйе • Хектор Йонас • Вольф Мариус 72' ( Тилманн Ян ( 72' ) • 88'Дуда Ондрей 63' ( Майер Макс ( 63') • Кайнц Флориан • Андерссон Себастьян 76' ( Дрекслер Доминик ( 76')
Запасные: Хёгер Марко • Эзкан Салих • Шмиц Бенно • Цилер Рон-Роберт
29 мая. Стадион "Holstein Stadion".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Кёльн, Хольфштайн Киль