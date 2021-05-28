Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Холанн: «Я уважаю свой контракт»

28 Мая 2021, 16:51,

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался по поводу своего будущего. Как известно, слухи регулярно связывают талантливого норвежца с другими клубами, в частности с «Реалом».

«В «Боруссии» говорят, что я точно остаюсь на следующий сезон? Мой контракт рассчитан ещё на несколько лет, и я его уважаю. Было очень важно завоевать место в Лиге чемпионов. У меня большие мечты.

Я только выиграл свой первый крупный трофей [Кубок Германии], это было прекрасно чувство. Теперь я хочу завоевать ещё больше трофеев», - рассказал Холанн Viaplay.

В завершившемся сезоне 20-летний Эрлинг Холанн забил 41 гол в 41 матче.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола