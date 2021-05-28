​Холанн: «Я уважаю свой контракт»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался по поводу своего будущего. Как известно, слухи регулярно связывают талантливого норвежца с другими клубами, в частности с «Реалом».

«В «Боруссии» говорят, что я точно остаюсь на следующий сезон? Мой контракт рассчитан ещё на несколько лет, и я его уважаю. Было очень важно завоевать место в Лиге чемпионов. У меня большие мечты.

Я только выиграл свой первый крупный трофей [Кубок Германии], это было прекрасно чувство. Теперь я хочу завоевать ещё больше трофеев», - рассказал Холанн Viaplay.

В завершившемся сезоне 20-летний Эрлинг Холанн забил 41 гол в 41 матче.