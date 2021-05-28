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Кан включён в Зал Славы немецкого футбола

28 Мая 2021, 09:07,

Бывший голкипер сборной Германии и «Баварии» Оливер Кан, который в настоящий момент входит в совет директоров мюнхенского клуба, включен в Зал Славы немецкого футбола. Об этом рапортует официальный сайт «Баварии».

Напомним, что Оливер начинал игровую карьеру в «Карлсруэ», где провел семь лет. После этого вратарь перебрался в «Баварию». Цвета мюнхенского гранда Кан защищал с 1994 по 2008 год.

В составе команды из Мюнхена он восемь раз становился чемпионом Германии и шесть раз выигрывал кубок страны. Также на счету Оливера победы в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и межконтинентальном кубке.

За сборную Германии Кан провел 86 матчей и пропустил 78 мячей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Оливер Кан
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