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Ван Боммель возглавит «Вольфсбург»

27 Мая 2021, 20:36,

Бывший полузащитник «Милана» Марк ван Боммель в ближайшее время возглавит «Вольфсбург».

Как сообщает De Telegraaf, специалист подпишет с немецким клубом контракт на два сезона и приведёт с собой в «Вольфсбург» трёх ассистентов.

Интересно, что бывший главный тренер «волков» Оливер Гласнер, выведший клуб в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, возглавил «Айнтрахт».

Последним местом работа ван Боммеля был голландский ПСВ, который он возглавил летом 2018 года, а в декабре 2019 был уволен. Стоит отметить, что ПСВ был первым клубом, в котором ван Боммель занял пост главного тренера.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вольфсбург, Марк Ван Боммель
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