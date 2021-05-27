Ван Боммель возглавит «Вольфсбург»

Бывший полузащитник «Милана» Марк ван Боммель в ближайшее время возглавит «Вольфсбург».

Как сообщает De Telegraaf, специалист подпишет с немецким клубом контракт на два сезона и приведёт с собой в «Вольфсбург» трёх ассистентов.

Интересно, что бывший главный тренер «волков» Оливер Гласнер, выведший клуб в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, возглавил «Айнтрахт».

Последним местом работа ван Боммеля был голландский ПСВ, который он возглавил летом 2018 года, а в декабре 2019 был уволен. Стоит отметить, что ПСВ был первым клубом, в котором ван Боммель занял пост главного тренера.