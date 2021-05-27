Голкипер «Штуттгарта» Грегор Кобель продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», клубы уже согласовали трансфер, Кобель договорился с «Боруссией» об условиях личного контракта, ему осталось пройти лишь медицинское обследование, после чего о переходе будет объявлено официально.

23-летний голкипер сборной Швейцарии сыграл 34 матча за «Штуттгарт» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил 54 гола. Контракт Кобеля с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.