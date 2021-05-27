Защитник «Рединга» перешёл в «Баварию»

Защитник Омар Ричардс, выступавший за английский «Рединг», продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Контракт с 23-летним английским игроком подписала мюнхенская «Бавария», об этом рапортует пресс-служба чемпиона Германии.

Ричардс перебрался в стан мюнхенского гранда на правах свободного агента. Стороны поставили подписи под долгосрочным соглашением, рассчитанным до лета 2025 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 41 поединке Чемпионшипа, не отметившись голевыми действиями. Ричардс получил восемь желтых карточек.