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Защитник «Рединга» перешёл в «Баварию»

27 Мая 2021, 11:23,

Защитник Омар Ричардс, выступавший за английский «Рединг», продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Контракт с 23-летним английским игроком подписала мюнхенская «Бавария», об этом рапортует пресс-служба чемпиона Германии.

Ричардс перебрался в стан мюнхенского гранда на правах свободного агента. Стороны поставили подписи под долгосрочным соглашением, рассчитанным до лета 2025 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 41 поединке Чемпионшипа, не отметившись голевыми действиями. Ричардс получил восемь желтых карточек.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Омар Ричардс
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