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​«Бавария» не отпускает Нюбеля в аренду

26 Мая 2021, 14:46,

Прошлым летом Александр Нюбель сменил «Шальке» на «Баварию». Конкурировать с Мануэлем Нойером 24-летнему вратарю пока невозможно. В завершившемся сезоне Нюбель провёл за мюнхенцев только 4 матча.

Как сообщает Sport Bild, Нюбель заинтересован в том, чтобы отправиться в аренду в поисках игровой практики. Впрочем, «Бавария» не хочет отпускать футболиста, поскольку при таком раскладе клубу придётся тратить деньги на покупку второго вратаря.

Добавим, что на фоне малого количества игрового времени оценочная трансферная стоимость Александра Нюбеля по версии transfermarkt за последние полтора года снизилась с 16 до 6,5 миллиона евро.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Александр Нюбель
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