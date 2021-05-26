Моуринью нацелился на вингера «Байера»

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26 Мая 2021, 09:24,
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Атакующий полузащитник Демарай Грэй, выступающий в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.
Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Макс Байфилд, интерес к 24-летнему англичанину проявляет «Рома». Новый наставник римского коллектива Жозе Моуринью хотел бы видеть игрока в составе своей команды.
Переход Демарая может обойтись римлянам в два миллиона евро. Именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
В сезоне-2020/2021 Грэй провел десять матчей за «фармацевтов», забил гол и отдал два ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Демарай Грэй