Моуринью нацелился на вингера «Байера»

Атакующий полузащитник Демарай Грэй, выступающий в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.

Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Макс Байфилд, интерес к 24-летнему англичанину проявляет «Рома». Новый наставник римского коллектива Жозе Моуринью хотел бы видеть игрока в составе своей команды.

Переход Демарая может обойтись римлянам в два миллиона евро. Именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

В сезоне-2020/2021 Грэй провел десять матчей за «фармацевтов», забил гол и отдал два ассиста.