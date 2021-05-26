Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Моуринью нацелился на вингера «Байера»

26 Мая 2021, 09:24,

Атакующий полузащитник Демарай Грэй, выступающий в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.

Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Макс Байфилд, интерес к 24-летнему англичанину проявляет «Рома». Новый наставник римского коллектива Жозе Моуринью хотел бы видеть игрока в составе своей команды.

Переход Демарая может обойтись римлянам в два миллиона евро. Именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

В сезоне-2020/2021 Грэй провел десять матчей за «фармацевтов», забил гол и отдал два ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Демарай Грэй
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола