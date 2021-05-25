​Левандовски: «Думал, что рекорд Мюллера проклят»

На выходных Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, который держался почти полвека. В далёком сезоне 1972/1973 Мюллер забил в сезоне Бундеслиги 40 голов, а Левандовски в завершившемся чемпионате забил 41 раз. Интересно, что рекордный гол в ворота «Аугсбурга» поляк забил уже на последних минутах.

«Во время матча с «Аугсбургом» у меня были моменты, когда я начинал сомневаться в том, что рекорд Мюллера можно побить. Я имел шансы забить правой ногой, левой ногой, головой, но ничего не получалось. Про себя я думал, что этот рекорд, должно быть, проклят», - рассказал Левандовски на пресс-конференции в рядах сборной Польши.