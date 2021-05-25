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​Левандовски: «Думал, что рекорд Мюллера проклят»

25 Мая 2021, 12:04,

На выходных Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, который держался почти полвека. В далёком сезоне 1972/1973 Мюллер забил в сезоне Бундеслиги 40 голов, а Левандовски в завершившемся чемпионате забил 41 раз. Интересно, что рекордный гол в ворота «Аугсбурга» поляк забил уже на последних минутах.

«Во время матча с «Аугсбургом» у меня были моменты, когда я начинал сомневаться в том, что рекорд Мюллера можно побить. Я имел шансы забить правой ногой, левой ногой, головой, но ничего не получалось. Про себя я думал, что этот рекорд, должно быть, проклят», - рассказал Левандовски на пресс-конференции в рядах сборной Польши.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Герд Мюллер
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