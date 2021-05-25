​«Боруссия» позволит Санчо уйти

Вингер Джедон Санчо был проинформирован дортмундской «Боруссией» о том, что он может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph.

Санчо находится на радаре многих европейских топ-клубов, в частности «Манчестер Юнайтед». В прошлом году «красные дьяволы» пытались подписать футболиста, но трансфер не состоялся. Теперь манкунианцы могут возродить интерес.

Трансфер Джедона Санчо может быть осуществлён за 75 миллионов фунтов (примерно 87 миллионов евро).

В сезоне 2020/2021 21-летний Джедон Санчо забил 16 голов и отдал 21 голевой пас в 38 матчах «Боруссии».