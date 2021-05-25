Дортмундская «Боруссия» интересуется голкипером «Штуттгарта»

Голкипер «Штуттгарта» Грегор Кобель может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sport Germany, в услугах футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия». Сам Кобель эту информацию опровергать не стал.

«В этой информации есть доля правды. Обсужу предложение в ближайшие дни, а дальше решу», - сказал Кобель.

23-летний швейцарец сыграл 34 матча за немецкий клуб в нынешнем сезоне, в которых пропустил 54 гола. Контракт Кобеля со «Штуттгартом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в девять миллионов евро.