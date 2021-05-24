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«Бавария» интересуется Вейналдумом

24 Мая 2021, 22:24,

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Sky Sports, в услугах голландца заинтересована «Бавария», которая уже начала переговоры с футболистом. Отметим, что мюнхенскому клубу Вейналдум достанется бесплатно.

30-летний полузащитник сыграл 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами. Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» в июле 2016 года из «Ньюкасла», сумма трансфера составила порядка 27 миллионов евро. Отметим, что контракт Джорджиньо с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Джорджиньо Вейналдум
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