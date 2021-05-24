«Бавария» интересуется Вейналдумом

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Sky Sports, в услугах голландца заинтересована «Бавария», которая уже начала переговоры с футболистом. Отметим, что мюнхенскому клубу Вейналдум достанется бесплатно.

30-летний полузащитник сыграл 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами. Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» в июле 2016 года из «Ньюкасла», сумма трансфера составила порядка 27 миллионов евро. Отметим, что контракт Джорджиньо с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.