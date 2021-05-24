Холанн: «Никогда не позволяйте успеху мешать вам расти»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн опубликовал мотивационный пост в «Твиттере».

«Я счастлив, что мне удалось забить 41 гол, но работа пока не окончена. Никогда не позволяйте успеху мешать вам расти. Когда вы достигаете цели, то боритесь, чтобы добиться большего. Используйте каждую секунду, пытаясь стать лучше. Этим летом мы будем усердно работать и двигаться вперёд. Если я смог это сделать, то сможете и вы!» - написал Холанн в «Твиттере».

20-летний норвежец сыграл 41 матч за дортмундский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил 41 гол и отдал 12 голевых передач. Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.