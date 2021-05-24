​Левандовски выиграл «Золотую бутсу»

Роберт Левандовски завоевал «Золотую бутсу» - награду, вручаемую лучшему снайперу футбольных лиг Европы.

Награда вручается по набранным баллам по итогам сезона по формуле «количество голов умноженное на коэффициент чемпионата». Топовая пятёрка лиг Европы имеет коэффициент 2, в то время как остальные лиги имеют коэффициенты 1,5 или 1 в зависимости от положения стан в таблице коэффициентов.

Роберт Левандовски из «Баварии» забил 41 гол, то есть набрал 82 балла. Польский нападающий обошёл Лионеля Месси (60 баллов за 30 голов) и Криштиану Роналду (58 баллов за 29 голов).

Напомним, что «Бавария» с Левандовски в составе стала чемпионом Германии девятый год подряд.