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​Левандовски выиграл «Золотую бутсу»

24 Мая 2021, 09:45,

Роберт Левандовски завоевал «Золотую бутсу» - награду, вручаемую лучшему снайперу футбольных лиг Европы.

Награда вручается по набранным баллам по итогам сезона по формуле «количество голов умноженное на коэффициент чемпионата». Топовая пятёрка лиг Европы имеет коэффициент 2, в то время как остальные лиги имеют коэффициенты 1,5 или 1 в зависимости от положения стан в таблице коэффициентов.

Роберт Левандовски из «Баварии» забил 41 гол, то есть набрал 82 балла. Польский нападающий обошёл Лионеля Месси (60 баллов за 30 голов) и Криштиану Роналду (58 баллов за 29 голов).

Напомним, что «Бавария» с Левандовски в составе стала чемпионом Германии девятый год подряд.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
24 Мая 2021, 10:32

одни и те же лица , только местами поменялись .... мда...

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