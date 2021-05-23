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​Холанн обменялся футболками с арбитром

23 Мая 2021, 13:45,

В субботу дортмундская «Боруссия» завершила сезон домашней победой над «Байером» со счётом 3:1. Автором дубля в составе «шмелей» стал форвард Эрлинг Холанн. После игры норвежский нападающий обменялся футболками с арбитром Мануэлем Грефе. Для 47-летнего немецкого рефери это была последняя игра в судейской карьере.

 

«Боруссия» завершила чемпионат на 3 месте и в следующем сезоне снова представит Германию в Лиге чемпионов. В какой-то момент сезона казалось, что дортмундцы не смогут финишировать в топ-4, но к завершению турнирной дистанции они смогли серьёзно прибавить в игре и, главное, результатах.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Мануэль Грефе
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