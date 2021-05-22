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Голкипер «Боруссии» умышленно не реагировал на пенальти Ларса Бендера - видео

22 Мая 2021, 23:36,

Неординарный эпизод случился в заключительном матче чемпионата Германии, в котором «Боруссия» из Дортмунда громила «Байер» со счётом 3:0 благодаря дублю Эрлинга Холанна и голу Марко Ройса.

В этот день завершали карьеру близнец-братья Свен и Ларс Бендеры, которые воссоединились в «Байере» в 2017 году. Леверкузенцы заработали пенальти, и тут же на 89-й минуте Свен уступил место на поле Ларсу. Тот сразу отправился пробивать 11-метровый и направил мяч в цель. Голкипер «шмелей» Роман Бюрки толком не реагировал на удар, позволив братьям красиво завершить карьеру. Добавим, что Ларс Бендер из-за травмы не играл с января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Байер, Ларс Бендер, Свен Бендер
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