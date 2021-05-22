​Румменигге: «Левандовски лучше Месси и Роналду»

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22 Мая 2021, 15:46,
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Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что с тегом «прямо сейчас» Роберт Левандовски находится на более высоком уровне, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.
«Левандовски получил награду ФИФА как лучшему футболисту мира, так что для меня всё ясно. Хорошо, что в мировом футболе появляются такие таланты, как Килиан Мбаппе. Тем не менее, Роберт Левандовски в настоящее время является лучшим в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси», - сказал Румменигге Wirtualna Polska.
Ранее о своём уровне высказался сам Роберт Левандовски.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Карл-Хайнц Румменигге
Ахахааххахахах где он был когда эти двое брали по 5 ЗМ каждый? Только не надо говорить что ему тогда было всего 16-17 лет. А сейчас когда два мастодонта вот вот уйдут в закат, на тебе он лучший! левандовка лучше Бензема, может лучше чем Гризман и точно лушчее чем Руни но что бы быть на уровне португальца и аргентинца абсурд. Лада и впрямь будет быстрее если только убрать у Феррари мотор и все 4 колеса.
Нынешний Левандовски лучше КР и Месси. Цифры и факты говорят сами за себя, но не стоит забывать что Лева намного младше их...
Левандовски - лучший игрок мира, бесспорно. Он и в прошлом году должен был ЗМ брать, если бы не тупая политика France Football по поводу коронавируса. А так, конечно, только Роналду с ним на одном уровне. У обоих инстинкт убийцы, оба, может, забивают и не красивые голы, но безумно эффективны. Состоявшиеся футболисты, лучшие на своей позиции. Месси вот не сильно Барселону вытянул, да и в некоторых матчах выглядел блекло. Его звезда стала заходить раньше Роналду, лично моё имхо. Хотя, если Месси попадёт в ЛЧ, а Роналду нет, это тоже будет показательно :)