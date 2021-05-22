​Румменигге: «Левандовски лучше Месси и Роналду»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что с тегом «прямо сейчас» Роберт Левандовски находится на более высоком уровне, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Левандовски получил награду ФИФА как лучшему футболисту мира, так что для меня всё ясно. Хорошо, что в мировом футболе появляются такие таланты, как Килиан Мбаппе. Тем не менее, Роберт Левандовски в настоящее время является лучшим в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси», - сказал Румменигге Wirtualna Polska.

Ранее о своём уровне высказался сам Роберт Левандовски.