Хедира завершает карьеру

Бывший полузащитник «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира заявил о завершении карьеры по итогам этого сезона.

- Это достаточно сложный шаг, но он является единственно правильным. 15 лет профессионального футбола отложили свой отпечаток, - заявил 34-летний Хедира журналистам.

Чемпион мира 2014 года забил 7 мячей в 77 поединках в составе сборной Германии. Хедира является воспитанником «Штуттгарта», с которым в 2007 году выиграл Бундеслигу, в 2010 году Сами переехал в Мадрид и спустя четыре года завоевал с ним кубок европейских чемпионов. С 2015 года Хедира играл в «Ювентусе», а в полгода назад перебрался в «Герту».