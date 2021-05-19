Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хедира завершает карьеру

19 Мая 2021, 18:55,

Бывший полузащитник «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира заявил о завершении карьеры по итогам этого сезона.

- Это достаточно сложный шаг, но он является единственно правильным. 15 лет профессионального футбола отложили свой отпечаток, - заявил 34-летний Хедира журналистам.

Чемпион мира 2014 года забил 7 мячей в 77 поединках в составе сборной Германии. Хедира является воспитанником «Штуттгарта», с которым в 2007 году выиграл Бундеслигу, в 2010 году Сами переехал в Мадрид и спустя четыре года завоевал с ним кубок европейских чемпионов. С 2015 года Хедира играл в «Ювентусе», а в полгода назад перебрался в «Герту».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Сами Хедира
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Стэтхэм на минималках
19 Мая 2021, 19:08

"15 лет профессионального футбола отложили лавешку на пенсию")))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола