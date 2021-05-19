​«Байер» объявил имя нового тренера

Пресс-служба «Байера» сообщила о том, что со следующего сезона главным тренером команды будет Херардо Сеоане. Для 42-летнего специалиста это будет первый опыт работы за пределами родной Швейцарии. На протяжении трёх последних сезонов Сеоане возглавлял «Янг Бойз».

Контракт Херардо Сеоане с «Байером» будет рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

Перед последним туром чемпионата Германии «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице и уже никуда переместиться не может. В следующем сезоне леверкузенцы представят Германию в Лиге Европы.