Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Над эмблемой «Баварии» появится пятая звезда

19 Мая 2021, 09:33,

«Бавария» в этом сезоне 31-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Если брать отсчёт с момента создания Бундеслиги (1963 год), то для мюнхенцев это 30-е чемпионство. Покорение этой отметки позволяет «Баварии» нанести пятую звезду над своей клубной эмблемой.

Стоит сказать, что правила Немецкой футбольной лиги предусматривают нанесение первой звезды за 3 титула чемпиона, второй – за 5, третьей – за 10, четвёртой – за 20 и пятой – за 30.

В средине июля «Бавария» представит свою новую форму от компании Adidas. На новом комплекте над эмблемой будут красоваться уже пять звёзд.

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария
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