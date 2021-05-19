​Над эмблемой «Баварии» появится пятая звезда

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19 Мая 2021, 09:33,
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«Бавария» в этом сезоне 31-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Если брать отсчёт с момента создания Бундеслиги (1963 год), то для мюнхенцев это 30-е чемпионство. Покорение этой отметки позволяет «Баварии» нанести пятую звезду над своей клубной эмблемой.
Стоит сказать, что правила Немецкой футбольной лиги предусматривают нанесение первой звезды за 3 титула чемпиона, второй – за 5, третьей – за 10, четвёртой – за 20 и пятой – за 30.
В средине июля «Бавария» представит свою новую форму от компании Adidas. На новом комплекте над эмблемой будут красоваться уже пять звёзд.
— MEISTER (@FCBayern) May 18, 2021
30. Bundesliga Meistertitel. Die Vorfreude auf den fünften Stern! #MiaSanMeister #MiaSanMia
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария