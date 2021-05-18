Сеоане возглавит «Байер»

Леверкузенский «Байер» сменит главного тренера.

Как сообщает Sport1, немецкий клуб возглавит наставник «Янг Бойз» Херардо Сеоане. Контракт со швейцарским специалистом будет рассчитан на два года. О назначении Сеоане будет объявлено уже завтра.

После 33 туров «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Леверкузенский клуб не имеет шансов на пятую строчку, но и не опустится на седьмое место.

Отметим, что Сеоане начал тренерскую карьеру в 2011 году, но за пределами Швейцарии он по-прежнему не работал. Херардо сначала возглавлял «Люцерн», а затем приступил к работе в «Янг Бойз».