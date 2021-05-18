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Сеоане возглавит «Байер»

18 Мая 2021, 23:25,

Леверкузенский «Байер» сменит главного тренера.

Как сообщает Sport1, немецкий клуб возглавит наставник «Янг Бойз» Херардо Сеоане. Контракт со швейцарским специалистом будет рассчитан на два года. О назначении Сеоане будет объявлено уже завтра.

После 33 туров «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Леверкузенский клуб не имеет шансов на пятую строчку, но и не опустится на седьмое место.

Отметим, что Сеоане начал тренерскую карьеру в 2011 году, но за пределами Швейцарии он по-прежнему не работал. Херардо сначала возглавлял «Люцерн», а затем приступил к работе в «Янг Бойз».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Байер Леверкузен, Херардо Сеоане
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