Хуммельс впервые за 2,5 года сыграет за сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв собирается вызвать защитника Матса Хуммельса на чемпионат Европы.

В последний раз защитник дортмундской «Боруссии» вызывался в национальную команду в 2018 году.

По данным немецкого портала sport1.de, Лёв уже оповестил Хуммельса о приглашении в сборную. Окончательная заявка Германии будет опубликована 19 мая.

Германия на чемпионате Европы попала в группу к Франции, Португалии и Венгрии. Также была информация, что это последний турнир для Лёва на посту главного тренера национальной команды. Одним из дальнейших вариантов продолжения карьеры специалиста назывался мадридский «Реал».