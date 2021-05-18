Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хуммельс впервые за 2,5 года сыграет за сборную Германии

18 Мая 2021, 19:08,

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв собирается вызвать защитника Матса Хуммельса на чемпионат Европы.

В последний раз защитник дортмундской «Боруссии» вызывался в национальную команду в 2018 году. 

По данным немецкого портала sport1.de, Лёв уже оповестил Хуммельса о приглашении в сборную. Окончательная заявка Германии будет опубликована 19 мая. 

Германия на чемпионате Европы попала в группу к Франции, Португалии и Венгрии. Также была информация, что это последний турнир для Лёва на посту главного тренера национальной команды. Одним из дальнейших вариантов продолжения карьеры специалиста назывался мадридский «Реал». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Боруссия Дортмунд, Сборная Германии, Йоахим Лёв, Матс Хуммельс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола