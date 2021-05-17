Агент: «Левандовски мечтал играть за «Реал»

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17 Мая 2021, 10:59,
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Польский нападающий Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», давно мечтает о переходе в мадридский «Реал». Об этом поведал экс-агент бомбардира Цезари Кучарски.
«Левандовски мечтал играть в составе «королевского» клуба. Однако испанские гранды в последнее время недостаточно сильны в денежном плане, чтобы позволить себе трансфер такого игрока. Поэтому Роберт сконцентрировался на «Баварии». Он осознал, что мюнхенский клуб - идеальное место для него», - приводит слова агента портал Goal.
Роберт защищает цвета немецкого гранда с 2014 года. В текущем сезоне Бундеслиги поляк провел 28 матчей, забил 40 голов и отдал семь ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Роберт Левандовски
вот статья для идиотов которые до сих пор думают что футболеры играют за трофеи ))) а этот в Реале никогда не нужен был , и таки нашел ,,идеальное ,,место , за последнее время слишком много было в Реале кто искал ,, идеальное ,, место , а потом колом не выгонишь