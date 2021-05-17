Агент: «Левандовски мечтал играть за «Реал»

Польский нападающий Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», давно мечтает о переходе в мадридский «Реал». Об этом поведал экс-агент бомбардира Цезари Кучарски.

«Левандовски мечтал играть в составе «королевского» клуба. Однако испанские гранды в последнее время недостаточно сильны в денежном плане, чтобы позволить себе трансфер такого игрока. Поэтому Роберт сконцентрировался на «Баварии». Он осознал, что мюнхенский клуб - идеальное место для него», - приводит слова агента портал Goal.

Роберт защищает цвета немецкого гранда с 2014 года. В текущем сезоне Бундеслиги поляк провел 28 матчей, забил 40 голов и отдал семь ассистов.