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Агент: «Левандовски мечтал играть за «Реал»

17 Мая 2021, 10:59,

Польский нападающий Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», давно мечтает о переходе в мадридский «Реал». Об этом поведал экс-агент бомбардира Цезари Кучарски.

«Левандовски мечтал играть в составе «королевского» клуба. Однако испанские гранды в последнее время недостаточно сильны в денежном плане, чтобы позволить себе трансфер такого игрока. Поэтому Роберт сконцентрировался на «Баварии». Он осознал, что мюнхенский клуб - идеальное место для него», - приводит слова агента портал Goal.

Роберт защищает цвета немецкого гранда с 2014 года. В текущем сезоне Бундеслиги поляк провел 28 матчей, забил 40 голов и отдал семь ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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ARTUR
17 Мая 2021, 12:08

вот статья для идиотов которые до сих пор думают что футболеры играют за трофеи ))) а этот в Реале никогда не нужен был , и таки нашел ,,идеальное ,,место , за последнее время слишком много было в Реале кто искал ,, идеальное ,, место , а потом колом не выгонишь

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