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Румменигге: «Мюллер будет рад за Левандовски»

15 Мая 2021, 20:28,

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал повторение нападающим Робертом Левандовским рекорда Герда Мюллера.

«Мы все рады за Роберта. Нам удалось подписать его абсолютно бесплатно семь лет назад, а сейчас он является одним из самых именитых игроков в истории нашего клуба. 7-кратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов, лучший футболист года, а теперь и этот рекорд.

Я играл вместе с Мюллером и знал, что он всем сердцем будет рад за Роберта. Эти два нападающих вписали свои имена в историю футбола», - цитирует Румменигге Bayern&Germany.

Напомним, что Левадонвски забил 40 голов, для установления нового рекорда у Роберта будет ещё один матч.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роберт Левандовски, Карл-Хайнц Румменигге, Герд Мюллер
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