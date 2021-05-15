Румменигге: «Мюллер будет рад за Левандовски»

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал повторение нападающим Робертом Левандовским рекорда Герда Мюллера.

«Мы все рады за Роберта. Нам удалось подписать его абсолютно бесплатно семь лет назад, а сейчас он является одним из самых именитых игроков в истории нашего клуба. 7-кратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов, лучший футболист года, а теперь и этот рекорд.

Я играл вместе с Мюллером и знал, что он всем сердцем будет рад за Роберта. Эти два нападающих вписали свои имена в историю футбола», - цитирует Румменигге Bayern&Germany.

Напомним, что Левадонвски забил 40 голов, для установления нового рекорда у Роберта будет ещё один матч.