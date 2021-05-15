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Левандовски: «Я повторил рекорд, который казался чем-то невозможным»

15 Мая 2021, 19:31,

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов за один сезон Бундеслиги, забив 40-й мяч в матче с «Фрайбургом» (2:2).

«Я повторил рекорд, который казался чем-то невозможным. Я невероятно горжусь тем, что вписал своё имя в историю «Баварии», фанаты будут рассказывать о наших успехах детям», - цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».

32-летний нападающий сборной Польши сыграл 39 матчей за мюнхненский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил 47 голов и отдал 9 голевых передач. Контракт Роберта с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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0
nodir-2416
15 Мая 2021, 19:59
ещё один гол и ты окончательно в истории. вперёд Лева
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