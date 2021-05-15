Левандовски: «Я повторил рекорд, который казался чем-то невозможным»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов за один сезон Бундеслиги, забив 40-й мяч в матче с «Фрайбургом» (2:2).

«Я повторил рекорд, который казался чем-то невозможным. Я невероятно горжусь тем, что вписал своё имя в историю «Баварии», фанаты будут рассказывать о наших успехах детям», - цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».

32-летний нападающий сборной Польши сыграл 39 матчей за мюнхненский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил 47 голов и отдал 9 голевых передач. Контракт Роберта с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.