Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург», «Айнтрахт» пропустил 4 мяча от «Шальке»

15 Мая 2021, 18:26,

В чемпионате Германии завершились некоторые матчи предпоследнего тура. «Бавария» упустила победу над «Фрайбургом» (2:2). Роберт Левандовски повторил «вечный» рекорд Герда Мюллера - 40 голов в Бундеслиге за сезон.

«Айнтрахт» провалил матч с вылетевшим «Шальке» и уступил 3:4, упустив шанс ворваться в зону Лиги чемпионов. По три очка набрали «Штуттгарт» и «Аугсбург».

Протокол игры  
Фрайбург 2:2 Бавария
    26' Левандовски Роберт (0:1)
(1:1) Гульде Мануэль 29'    
    53' Сане Лерой (1:2)
Флеккен Марк Кюблер Лукас Линхарт Филипп Гульде Мануэль Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   17'   61' (Хаберер Яник (   61') Сантамария Батист Хёфлер Николас Грифо Винченцо Демирович Эрмедин   55' (Хёлер Лукас (   55') Петерсен Нильс   61' (Шмид Жонатан (   61')
Запасные: Чон У-Ён Квон Чхан Хун Кайтель Янник Хайнц Доминик Шлоттербек Кевен Уфофф Бенджамин
Нюбель Александр Зюле Никлас   72' (Сарр Буна (   72') Боатенг Жером Эрнандес Люка   61' (Рока Марк (   61') Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Алаба Давид Сане Лерой Мюллер Томас   61' (Толиссо Корентен (   61') Гнабри Серж Левандовски Роберт
Запасные: Коман Кингсли Нойер Мануэль Мартинес Хави Чупо-Мотинг Эрик Мусиала Джамал Павар Бенджамен
15 мая. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры  
Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр
(1:0) Хунтелаар Клаас-Ян 15'    
    29' Андре Силва (1:1)
    51' Н'Дика Эван (1:2)
(2:2) Blendi Idrizi 52'    
(3:2) Florian Flick 60'    
(4:2) Хопп Мэттью 64'    
Ферманн Ральф Мустафи Шкодран Сане Салиф Ощипка Бастиан Беккер Тимо Blendi Idrizi Florian Flick Арит Амин Mehmet Aydin Ут Марк   46' (Хопп Мэттью (   46') Хунтелаар Клаас-Ян   54' (Пасьенса Гонсало (   54')
Запасные: Людевиг Килиан Скрибски Стивен Раман Бенито Шёпф Алессандро Vasilios Pavlidis Лангер Михаэль
Трапп Кевин Тута Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван   65' (Роде Себастьян (   65') Чендлер Тимоти Соу Джибриль   64' (Хрустиц Айдин (   64') Хасебе Макото Костич Филип Камада Даити   66' (Йович Лука (   66') Юнес Амин   67' (Цубер Стивен (   67') Андре Силва
Запасные: Ахе Рагнар Баркок Аймен Ильзанкер Штефан Шуберт Маркус Дурм Эрик
15 мая. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Протокол игры  
Боруссия М 1:2 Штуттгарт
(1:0) Штиндль Ларс 45'    
    72' Эндо Ватару (1:1)
Зоммер Янн Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами Крамер Кристоф Нойхаус Флориан Хофманн Йонас   65' (Лазаро Валентино (   65') Штиндль Ларс Тюрам Маркус Плеа Алассан
Запасные: Эмболо Брель Бейер Луис Херрманн Патрик Вольф Ханнес Закария Денис Вендт Оскар Зиппель Тобиас Янчке Тони
Кобель Грегор Мавропанос Константинос   34' (Штенцель Паскаль (   34') Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер Массимо Роберто Эндо Ватару Каразор Атакан Соса Борна   63' (Кастро Гонсало (   63') Фёрстер Филипп   64' Томми Эрик   63' (Чурлинов Дарко (   63') Калайджич Саша
Запасные: Дидави Даниэль Мак Лука Аль-Гаддиуи Хамади Санкох Мохамед Клемент Филипп Бредлов Фабиан
15 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры  
Герта 0:0 Кёльн
Шволов Александер Клюнтер Лукас Боята Дедрик   13' Альдерете Омар Торунарига Джордан   35'   46' (Платтенхардт Марвин (   46') Аскасибар Сантьяго Дордой Мартон   67' (Штарк Никлас (   67') Леки Мэттью Дилросун Джавайро   67' (Jonas Michelbrink (   67') Радоньич Неманья Нганкам Жессик
Запасные: Кёрбер Нильс Тусар Люка Пекарик Петер Редан Дайшон Зефёйк Дейовайсио
Хорн Тимо Шмиц Бенно Борнаув Себастьян Кцихос Рафаэль Якобс Исмаил   59' Скири Эйе   23' Дрекслер Доминик   60' (Вольф Мариус (   60') Дуда Ондрей Реджбекай Элвис Кайнц Флориан   60' (Хорн Яннес (   60') Андерссон Себастьян
Запасные: Тилманн Ян Мере Хорхе Хёгер Марко Эзкан Салих Эхизибуэ Кингсли Майер Макс Цилер Рон-Роберт
15 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Протокол игры  
Аугсбург 2:0 Вердер
(1:0) Хедира Рани 57'    
(2:0) Калиджиури Даниэль 90'    
Гикевич Рафал   45' Гумни Роберт Гоувелеув Джеффри Оксфорд Рис Иаго Лопес Моравек Ян   71' (Бенеш Ласло (   71') Хедира Рани Хан Андре   90'   90' (Грегорич Михаэль (   90') Рихтер Марко   65'   70' (Калиджиури Даниэль (   70') Варгас Рубен   13' Нидерлехнер Флориан   75' (Финнбогасон Альфред (   75')
Запасные: Стробл Тобиас Фрамбергер Рафаэль Педерсен Мадс Коубек Томаш Сухи Марек
Павленка Иржи Гебреселассие Теодор Топрак Омер   55' (Фридль Марко (   55') Мойсандер Никлас   90' Аугустинссон Людвиг Эггештайн Максимилиан   90' (Эррас Патрик (   90') Гросс Кристиан   42'   49' Сарджент Джош Фуллкруг Никлас Биттенкорт Леонардо   81' (Юя Осако (   81') Зельке Дейви   56' (Рашица Милот (   56')
Запасные: Агу Феликс Мёхвальд Кевин Цеттерер Михаэль Баргфреде Филипп Мбом Жан-Мануэль
15 мая. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры  
Байер Л 1:1 Унион Берлин
(1:0) Вирц Флориан 27'    
    72' Похьянпало Йоэль (1:1)
Градецки Лукаш Та Джонатан Драгович Александр Тапсоба Эдмон   17' Венделл Боргес Арангис Чарлес Демирбай Керем Диаби Мусса Вирц Флориан   90' (Бендер Свен (   90') Амири Надим   68' (Беллараби Карим (   68') Шик Патрик   84' (Грэй Демарай (   84')
Запасные: Вайзер Митчелл Паулиньо Жозе Гедикли Эмрехан Едвай Тин Фримпонг Жереми Грилль Леннарт
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Шлоттербек Нико Триммель Кристофер   66' (Бекер Шеральдо (   66') Гентнер Кристиан   84' (Гризбек Себастьян (   84') Андрих Роберт   55' Ингвартсен Маркус   40'   55' (Похьянпало Йоэль (   55') Ленц Кристофер   66' (Бюльтер Мариус (   66') Муса Петар   55' (Авонийи Тайво (   55') Крузе Макс
Запасные: Гисельман Нико Рюэрсон Юлиан Кариус Лорис Эндо Кейта
15 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры  
Арминия 1:1 Хоффенхайм
    5' Крамарич Андрей (0:1)
(1:1) Фогльзаммер Андреас 23'    
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос Нильссон Йоаким Лукоки Андерсон   85' Окугава Масая   79' (Хартель Марсель (   79') Притль Мануэль Майер Арне   89' (Шипплок Свен (   89') Доан Рицу   89' (Кунце Фабиан (   89') Клос Фабиан Фогльзаммер Андреас   79' (Суку Себио (   79')
Запасные: Влап Михел Линнер Оскар Ван дер Хорн Майк Гебауэр Кристиан Де Медина Натан
Пентке Филипп Кадержабек Павел Пош Штефан Акпогума Кевин   66' (Фогт Кевин (   66') Сессеньон Райан   62' (Йон Марко (   62') Самассеку Диади Гриллич Флориан Сков Роберт   62' (Гачинович Мийат (   62'   90') Крамарич Андрей Адамян Саркис   12'   83' (Рюттер Жоржиньо (   83') Бебу Ила
Запасные: Бейер Максимилиан Филипп Лука Богард Мелайро Руди Себастьян
15 мая. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Шальке 04, Айнтрахт Франкфурт, Фрайбург
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Комментарии (2)
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0
kalibr
15 Мая 2021, 19:50

Проиграть нынешнему Шальке конечно надо умудриться...

0
Allegro
15 Мая 2021, 18:59

Айнтрахт сам подарил Дортмунду место в ЛЧ.

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