«Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург», «Айнтрахт» пропустил 4 мяча от «Шальке»

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15 Мая 2021, 18:26,
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В чемпионате Германии завершились некоторые матчи предпоследнего тура. «Бавария» упустила победу над «Фрайбургом» (2:2). Роберт Левандовски повторил «вечный» рекорд Герда Мюллера - 40 голов в Бундеслиге за сезон.
«Айнтрахт» провалил матч с вылетевшим «Шальке» и уступил 3:4, упустив шанс ворваться в зону Лиги чемпионов. По три очка набрали «Штуттгарт» и «Аугсбург».
Протокол игры
|26' Левандовски Роберт (0:1)
|(1:1) Гульде Мануэль 29'
|53' Сане Лерой (1:2)
Флеккен Марк • Кюблер Лукас • Линхарт Филипп • Гульде Мануэль • Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 17' 61' ( Хаберер Яник ( 61') • Сантамария Батист • Хёфлер Николас • Грифо Винченцо • Демирович Эрмедин 55' ( Хёлер Лукас ( 55') • Петерсен Нильс 61' ( Шмид Жонатан ( 61')
Запасные: Чон У-Ён • Квон Чхан Хун • Кайтель Янник • Хайнц Доминик • Шлоттербек Кевен • Уфофф Бенджамин
Нюбель Александр • Зюле Никлас 72' ( Сарр Буна ( 72') • Боатенг Жером • Эрнандес Люка 61' ( Рока Марк ( 61') • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Алаба Давид • Сане Лерой • Мюллер Томас 61' ( Толиссо Корентен ( 61') • Гнабри Серж • Левандовски Роберт
Запасные: Коман Кингсли • Нойер Мануэль • Мартинес Хави • Чупо-Мотинг Эрик • Мусиала Джамал • Павар Бенджамен
15 мая. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры
|Шальке 04
|4:3
|Айнтрахт Фр
|(1:0) Хунтелаар Клаас-Ян 15'
|29' Андре Силва (1:1)
|51' Н'Дика Эван (1:2)
|(2:2) Blendi Idrizi 52'
|(3:2) Florian Flick 60'
|(4:2) Хопп Мэттью 64'
Ферманн Ральф • Мустафи Шкодран • Сане Салиф • Ощипка Бастиан • Беккер Тимо • Blendi Idrizi • Florian Flick • Арит Амин • Mehmet Aydin • Ут Марк 46' ( Хопп Мэттью ( 46') • Хунтелаар Клаас-Ян 54' ( Пасьенса Гонсало ( 54')
Запасные: Людевиг Килиан • Скрибски Стивен • Раман Бенито • Шёпф Алессандро • Vasilios Pavlidis • Лангер Михаэль
Трапп Кевин • Тута • Хинтереггер Мартин • Н'Дика Эван 65' ( Роде Себастьян ( 65') • Чендлер Тимоти • Соу Джибриль 64' ( Хрустиц Айдин ( 64') • Хасебе Макото • Костич Филип • Камада Даити 66' ( Йович Лука ( 66') • Юнес Амин 67' ( Цубер Стивен ( 67') • Андре Силва
Запасные: Ахе Рагнар • Баркок Аймен • Ильзанкер Штефан • Шуберт Маркус • Дурм Эрик
15 мая. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Протокол игры
|Боруссия М
|1:2
|Штуттгарт
|(1:0) Штиндль Ларс 45'
|72' Эндо Ватару (1:1)
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами • Крамер Кристоф • Нойхаус Флориан • Хофманн Йонас 65' ( Лазаро Валентино ( 65') • Штиндль Ларс • Тюрам Маркус • Плеа Алассан
Запасные: Эмболо Брель • Бейер Луис • Херрманн Патрик • Вольф Ханнес • Закария Денис • Вендт Оскар • Зиппель Тобиас • Янчке Тони
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос 34' ( Штенцель Паскаль ( 34') • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • Массимо Роберто • Эндо Ватару • Каразор Атакан • Соса Борна 63' ( Кастро Гонсало ( 63') • Фёрстер Филипп • 64'Томми Эрик 63' ( Чурлинов Дарко ( 63') • Калайджич Саша
Запасные: Дидави Даниэль • Мак Лука • Аль-Гаддиуи Хамади • Санкох Мохамед • Клемент Филипп • Бредлов Фабиан
15 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
Шволов Александер • Клюнтер Лукас • Боята Дедрик • 13'Альдерете Омар • Торунарига Джордан 35' 46' ( Платтенхардт Марвин ( 46') • Аскасибар Сантьяго • Дордой Мартон 67' ( Штарк Никлас ( 67') • Леки Мэттью • Дилросун Джавайро 67' ( Jonas Michelbrink ( 67') • Радоньич Неманья • Нганкам Жессик
Запасные: Кёрбер Нильс • Тусар Люка • Пекарик Петер • Редан Дайшон • Зефёйк Дейовайсио
Хорн Тимо • Шмиц Бенно • Борнаув Себастьян • Кцихос Рафаэль • Якобс Исмаил • 59'Скири Эйе • 23'Дрекслер Доминик 60' ( Вольф Мариус ( 60') • Дуда Ондрей • Реджбекай Элвис • Кайнц Флориан 60' ( Хорн Яннес ( 60') • Андерссон Себастьян
Запасные: Тилманн Ян • Мере Хорхе • Хёгер Марко • Эзкан Салих • Эхизибуэ Кингсли • Майер Макс • Цилер Рон-Роберт
15 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Протокол игры
|(1:0) Хедира Рани 57'
|(2:0) Калиджиури Даниэль 90'
Гикевич Рафал • 45'Гумни Роберт • Гоувелеув Джеффри • Оксфорд Рис • Иаго Лопес • Моравек Ян 71' ( Бенеш Ласло ( 71') • Хедира Рани • Хан Андре 90' 90' ( Грегорич Михаэль ( 90') • Рихтер Марко 65' 70' ( Калиджиури Даниэль ( 70') • Варгас Рубен • 13'Нидерлехнер Флориан 75' ( Финнбогасон Альфред ( 75')
Запасные: Стробл Тобиас • Фрамбергер Рафаэль • Педерсен Мадс • Коубек Томаш • Сухи Марек
Павленка Иржи • Гебреселассие Теодор • Топрак Омер 55' ( Фридль Марко ( 55') • Мойсандер Никлас • 90'Аугустинссон Людвиг • Эггештайн Максимилиан 90' ( Эррас Патрик ( 90') • Гросс Кристиан 42' • 49'Сарджент Джош • Фуллкруг Никлас • Биттенкорт Леонардо 81' ( Юя Осако ( 81') • Зельке Дейви 56' ( Рашица Милот ( 56')
Запасные: Агу Феликс • Мёхвальд Кевин • Цеттерер Михаэль • Баргфреде Филипп • Мбом Жан-Мануэль
15 мая. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|Байер Л
|1:1
|Унион Берлин
|(1:0) Вирц Флориан 27'
|72' Похьянпало Йоэль (1:1)
Градецки Лукаш • Та Джонатан • Драгович Александр • Тапсоба Эдмон • 17'Венделл Боргес • Арангис Чарлес • Демирбай Керем • Диаби Мусса • Вирц Флориан 90' ( Бендер Свен ( 90') • Амири Надим 68' ( Беллараби Карим ( 68') • Шик Патрик 84' ( Грэй Демарай ( 84')
Запасные: Вайзер Митчелл • Паулиньо Жозе • Гедикли Эмрехан • Едвай Тин • Фримпонг Жереми • Грилль Леннарт
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Шлоттербек Нико • Триммель Кристофер 66' ( Бекер Шеральдо ( 66') • Гентнер Кристиан 84' ( Гризбек Себастьян ( 84') • Андрих Роберт • 55'Ингвартсен Маркус 40' 55' ( Похьянпало Йоэль ( 55') • Ленц Кристофер 66' ( Бюльтер Мариус ( 66') • Муса Петар 55' ( Авонийи Тайво ( 55') • Крузе Макс
Запасные: Гисельман Нико • Рюэрсон Юлиан • Кариус Лорис • Эндо Кейта
15 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры
|Арминия
|1:1
|Хоффенхайм
|5' Крамарич Андрей (0:1)
|(1:1) Фогльзаммер Андреас 23'
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Нильссон Йоаким • Лукоки Андерсон • 85'Окугава Масая 79' ( Хартель Марсель ( 79') • Притль Мануэль • Майер Арне 89' ( Шипплок Свен ( 89') • Доан Рицу 89' ( Кунце Фабиан ( 89') • Клос Фабиан • Фогльзаммер Андреас 79' ( Суку Себио ( 79')
Запасные: Влап Михел • Линнер Оскар • Ван дер Хорн Майк • Гебауэр Кристиан • Де Медина Натан
Пентке Филипп • Кадержабек Павел • Пош Штефан • Акпогума Кевин 66' ( Фогт Кевин ( 66') • Сессеньон Райан 62' ( Йон Марко ( 62') • Самассеку Диади • Гриллич Флориан • Сков Роберт 62' ( Гачинович Мийат ( 62' ) • 90'Крамарич Андрей • Адамян Саркис 12' 83' ( Рюттер Жоржиньо ( 83') • Бебу Ила
Запасные: Бейер Максимилиан • Филипп Лука • Богард Мелайро • Руди Себастьян
15 мая. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Шальке 04, Айнтрахт Франкфурт, Фрайбург
Проиграть нынешнему Шальке конечно надо умудриться...
Айнтрахт сам подарил Дортмунду место в ЛЧ.