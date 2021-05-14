Беккенбауэр – о рекорде Мюллера: «Будет грустно, если Левандовски его побьёт»

Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр высказался о рекорде по количеству голов в одном сезоне Бундеслиги Герда Мюллера, который в ближайшее время может побить нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

«С одной стороны, мне будет грустно, если падёт рекорд Герда, но, с другой стороны, рекорд останется в «Баварии». В любом случае Герд останется уникальным даже без рекорда», - цитирует Беккенбауэра Bild.

Мюллер забил 40 голов в сезоне-1971/72, а Левандонвски отметился 39 забитыми мячами в нынешнем сезоне, до конца турнира «Баварии» осталось сыграть всего лишь два матча.