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Беккенбауэр – о рекорде Мюллера: «Будет грустно, если Левандовски его побьёт»

14 Мая 2021, 23:37,

Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр высказался о рекорде по количеству голов в одном сезоне Бундеслиги Герда Мюллера, который в ближайшее время может побить нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

«С одной стороны, мне будет грустно, если падёт рекорд Герда, но, с другой стороны, рекорд останется в «Баварии». В любом случае Герд останется уникальным даже без рекорда», - цитирует Беккенбауэра Bild.

Мюллер забил 40 голов в сезоне-1971/72, а Левандонвски отметился 39 забитыми мячами в нынешнем сезоне, до конца турнира «Баварии» осталось сыграть всего лишь два матча.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роберт Левандовски, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер
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