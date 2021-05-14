Дуглас Коста согласовал контракт с бразильским клубом

|
14 Мая 2021, 10:24,
|
|
Бразильский вингер «Ювентуса» Дуглас Коста, ныне выступающий в немецкой Бундеслиге за «Баварию», близок к переезду в чемпионат Бразилии. Об этом рапортует посредством своего «Твиттера» инсайдер Николо Скира.
Журналист утверждает, что новым местом работы 30-летнего полузащитника может стать «Гремио». Стороны уже провели переговоры и согласовали условия личного трудового соглашения.
В текущем сезоне Дуглас сыграл 11 матчей в чемпионате Германии, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 12 миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Гремио, Дуглас Коста