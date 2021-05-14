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В «Баварии» отреагировали на слухи об уходе Левандовски

14 Мая 2021, 08:29,

В руководстве мюнхенской «Баварии» отреагировали на информацию о возможном трансфере польского бомбардира Роберта Левандовски. Слухи прокомментировал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Левандовски останется в «Баварии», без вариантов. Кем нужно быть, чтобы продать нападающего, забивающего по 60 мячей в год? С нами никто не связывался относительно его трансфера», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее появились слухи о возможном переходе 32-летнего голеадора в «ПСЖ» и лондонский «Челси».

Роберт защищает цвета мюнхенского гранда с 2014 года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Карл-Хайнц Румменигге
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