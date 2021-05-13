Гомес – о Левандовском: «Он будет играть на высочайшем уровне еще четыре-пять лет»

Экс-нападающий сборной Германии Марио Гомес высказался о форварде «Баварии» Роберте Левандовском.

«Я думаю, что он будет играть на высочайшем уровне еще четыре-пять лет. В моем случае всё было по-другому, я делал упор на физику и атлетизм, Роберт не такой, он умеет всё, это самый полноценный нападающий в мире. То, как легко он забивает голы – это просто безумие. Я сам играл за «Баварию» четыре года и знаю, что это очень тяжело», - цитирует Гомеса пресс-служба «Баварии».

32-летний поляк сыграл 27 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил 39 голов и отдал 7 голевых передач.