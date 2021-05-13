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Лам: «Ольмо подошёл бы «Баварии»

13 Мая 2021, 21:28,

Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам высказался о хавбеке «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

«У него прекрасная техника, которая позволяет ему отдавать много ключевых передач. Испания сделала его отличным футболистом. Думаю, что Ольмо подошёл бы «Баварии», - цитирует Лама Diario.

23-летний Ольмо сыграл 45 матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 6 голов и отдал 12 голевых передач. Контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

Отметим, что Ольмо является воспитанником «Барселоны», он покинул каталонский клуб в 2014 году.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Филипп Лам, Дани Ольмо
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