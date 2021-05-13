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​Левандовски досрочно завершил тренировку «Баварии»

13 Мая 2021, 14:50,

Лидер «Баварии» Роберт Левандовски был вынужден досрочно завершить тренировочное занятие команды в четверг из-за болезненных ощущений. Степень серьёзности повреждения польского форварда пока неизвестна, сообщает Bild.

«Бавария» уже оформила очередной титул чемпиона Германии. До конца сезона мюнхенцам осталось провести два матча – против «Фрайбурга» и против «Аугсбурга».

Всего в этом сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 38 матчей. В них поляк 46 раз расписывался в воротах соперников и ещё 9 раз выступал в качестве подносчика снаряда – автора голевого паса – для партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Мая 2021, 15:17

Жаль, если не побьет рекорд Мюллера.... Месси другой рекорд Мюллера уже почти побил...

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