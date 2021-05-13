​Левандовски досрочно завершил тренировку «Баварии»

Лидер «Баварии» Роберт Левандовски был вынужден досрочно завершить тренировочное занятие команды в четверг из-за болезненных ощущений. Степень серьёзности повреждения польского форварда пока неизвестна, сообщает Bild.

«Бавария» уже оформила очередной титул чемпиона Германии. До конца сезона мюнхенцам осталось провести два матча – против «Фрайбурга» и против «Аугсбурга».

Всего в этом сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 38 матчей. В них поляк 46 раз расписывался в воротах соперников и ещё 9 раз выступал в качестве подносчика снаряда – автора голевого паса – для партнёров.