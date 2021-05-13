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Форсберг продлил контракт с «РБ Лейпцигом»

13 Мая 2021, 11:12,

Шведский полузащитник Эмиль Форсберг продлил трудовое соглашение с «РБ Лейпцигом», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Новый контракт между 29-летним футболистом и немецким клубом рассчитан до середины 2025 года. Эмиль защищает цвета «быков» с января 2015 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии полузащитник провел 27 поединков, записав на свой семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

После 32 туров немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 64 балла и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РБ Лейпциг, Эмиль Форсберг
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