Форсберг продлил контракт с «РБ Лейпцигом»

Шведский полузащитник Эмиль Форсберг продлил трудовое соглашение с «РБ Лейпцигом», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Новый контракт между 29-летним футболистом и немецким клубом рассчитан до середины 2025 года. Эмиль защищает цвета «быков» с января 2015 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии полузащитник провел 27 поединков, записав на свой семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

После 32 туров немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 64 балла и занимает вторую строчку в турнирной таблице.