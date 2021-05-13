Дуглас Коста может продолжить карьеру в Бразилии

Бразильский вингер Дуглас Коста близок к возвращению на родину. Согласно данным Globoesporte, подписать 30-летнего футболиста планирует «Гремио».

«Дуглас согласился уменьшить свою зарплату ради сделки. Сейчас мы близки к подписанию договора. Если «Ювентус» разрешит Косте уйти, то мы наверняка договоримся с ним», - заявил вице-президент «Гремио» Маркос Херманн.

В нынешнем сезоне Коста выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне Бундеслиги атакующий полузащитник провел 11 поединков, отметившись голом и результативной передачей.

Трансферная стоимость Дугласа оценивается в 12 миллионов евро.