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Дуглас Коста может продолжить карьеру в Бразилии

13 Мая 2021, 09:31,

Бразильский вингер Дуглас Коста близок к возвращению на родину. Согласно данным Globoesporte, подписать 30-летнего футболиста планирует «Гремио».

«Дуглас согласился уменьшить свою зарплату ради сделки. Сейчас мы близки к подписанию договора. Если «Ювентус» разрешит Косте уйти, то мы наверняка договоримся с ним», - заявил вице-президент «Гремио» Маркос Херманн.

В нынешнем сезоне Коста выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне Бундеслиги атакующий полузащитник провел 11 поединков, отметившись голом и результативной передачей.

Трансферная стоимость Дугласа оценивается в 12 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гремио, Дуглас Коста
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