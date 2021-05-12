В «Баварии» отреагировали на информацию о трансфере Холанна

Экс-голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан, который ныне входит в правление клуба, отреагировал на информацию о возможном приобретении у дортмундской «Боруссии» нападающего Эрлинга Холанна.

«Если кто-то говорит об этом переходе, то он не понимает всего происходящего. Этот трансфер стоит более 100 миллионов евро. В настоящий момент «Бавария» не может позволить себе такие траты», - приводятся слова Кана в твиттер-аккаунте Bayern & Germany.

Ранее СМИ сообщали, что Холанн может заменит в составе «Баварии» Роберта Левандовски, которого сватают в Испанию и Англию.