Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Горетцка не поможет «Баварии» в оставшихся матчах

11 Мая 2021, 22:28,

Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Леон Горетцка не появится на поле в оставшихся матчах сезона. Остается под вопросом и участие футболиста на предстоящем чемпионате Европы, который для сборной Германии стартует 15 июня.

Горетцка получил травму в матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах всего через десять минут после своего появления на поле. Официальный сайт клуба сообщает о разрыве мышечного волокна в левом бедре полузащитника.

Напомним, в субботу, 8 мая, «Бавария» уверенно обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (6:0). Коллектив из Мюнхена оформил девятое чемпионство подряд.  


Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Бавария, Сборная Германии, Чемпионат Европы-2020, Леон Горетцка
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