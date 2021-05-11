Горетцка не поможет «Баварии» в оставшихся матчах

Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Леон Горетцка не появится на поле в оставшихся матчах сезона. Остается под вопросом и участие футболиста на предстоящем чемпионате Европы, который для сборной Германии стартует 15 июня.

Горетцка получил травму в матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах всего через десять минут после своего появления на поле. Официальный сайт клуба сообщает о разрыве мышечного волокна в левом бедре полузащитника.

Напомним, в субботу, 8 мая, «Бавария» уверенно обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (6:0). Коллектив из Мюнхена оформил девятое чемпионство подряд.