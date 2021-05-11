Горетцка не поможет «Баварии» в оставшихся матчах

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11 Мая 2021, 22:28,
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Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Леон Горетцка не появится на поле в оставшихся матчах сезона. Остается под вопросом и участие футболиста на предстоящем чемпионате Европы, который для сборной Германии стартует 15 июня.
Горетцка получил травму в матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах всего через десять минут после своего появления на поле. Официальный сайт клуба сообщает о разрыве мышечного волокна в левом бедре полузащитника.
Напомним, в субботу, 8 мая, «Бавария» уверенно обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (6:0). Коллектив из Мюнхена оформил девятое чемпионство подряд.
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Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
|Теги: Бавария, Сборная Германии, Чемпионат Европы-2020, Леон Горетцка