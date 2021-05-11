Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​У Левандовски спросили, хочет ли он поиграть в Серии А

11 Мая 2021, 18:42,

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски дал ответ на вопрос, хочет ли он поиграть в итальянском чемпионате.

«Я говорил со многими людьми об итальянском футболе. Они рассказывали мне разные вещи о вашей лиге. Я хорошо знаю некоторые команды Серии А, потому что мы встречались с ними в Лиге чемпионов. Однако правда в том, что помимо контракта с «Баварией» я прекрасно чувствую себя в этом клубе», - сказал Левандовски в интервью Tuttosport.

В сезоне 2020/2021 Роберт Левандовски в 38 матчах за «Баварию» записал на свой счёт 46 голов и 9 результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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