​У Левандовски спросили, хочет ли он поиграть в Серии А

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски дал ответ на вопрос, хочет ли он поиграть в итальянском чемпионате.

«Я говорил со многими людьми об итальянском футболе. Они рассказывали мне разные вещи о вашей лиге. Я хорошо знаю некоторые команды Серии А, потому что мы встречались с ними в Лиге чемпионов. Однако правда в том, что помимо контракта с «Баварией» я прекрасно чувствую себя в этом клубе», - сказал Левандовски в интервью Tuttosport.

В сезоне 2020/2021 Роберт Левандовски в 38 матчах за «Баварию» записал на свой счёт 46 голов и 9 результативных передач.