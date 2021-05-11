«Монако» хочет подписать Боатенга и Бюрки

«Монако» может усилиться двумя известными футболистами в летнее трансферное окно, об этом информирует издание France Football.

Источник рапортует, что монегаски собираются подписать центрального защитника и голкипера. В оборону «княжеский» клуб планирует пригласить Жерома Боатенга, у которого истекает трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией».

На позицию вратаря «Монако» хочет подписать швейцарца Роман Бюрки, известного по выступлениям за дортмундскую «Боруссию». Сумма сделки может составить порядка пяти миллионов евро.

За два тура до завершения Лиги 1 монегаски занимают третье место в турнирной таблице.