«Бавария» рассматривает вариант подписания Санчо

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11 Мая 2021, 00:14,
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«Бавария» Мюнхен проявляет интерес к вингеру дортмундской «Боруссии» Джедону Санчо.
По информации Telegraph, действующий обладатель трофея Бундеслиги рассматривает возможность подписания Джедона Санчо уже в ближайшее трансферное окно. Также английского вингера желают приобрести английские топ-клубы. Недавно игрок «Боруссии» Дортмунд сообщил ESPN, что «ничего не знает по поводу своего будущего».
Эксперты transfermarkt оценивают футболиста в 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне Джедон Санчо сыграл 35 матчей в футболке «Боруссии», в которых забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Джедон Санчо