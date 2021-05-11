«Бавария» рассматривает вариант подписания Санчо

«Бавария» Мюнхен проявляет интерес к вингеру дортмундской «Боруссии» Джедону Санчо.

По информации Telegraph, действующий обладатель трофея Бундеслиги рассматривает возможность подписания Джедона Санчо уже в ближайшее трансферное окно. Также английского вингера желают приобрести английские топ-клубы. Недавно игрок «Боруссии» Дортмунд сообщил ESPN, что «ничего не знает по поводу своего будущего».

Эксперты transfermarkt оценивают футболиста в 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне Джедон Санчо сыграл 35 матчей в футболке «Боруссии», в которых забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач.