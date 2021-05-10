Команом интересуются английские топ-клубы, но француз хочет остаться в «Баварии»

Полузащитник Кингсли Коман хочет остаться в «Баварии».

Как сообщает Foot Mercato, мюнхенский клуб начал с французским футболистом переговоры о продлении контракта. Интерес к Коману проявляют английские топ-клубы, но сам полузащитник хотел бы продлить соглашение с «Баварией».

24-летний француз сыграл 37 матчей за мюнхецев во всех турнирах нынешнего сезона, забил 7 голов и отдал 13 голевых передач. Контракт Комана с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 65 миллионов евро.

Коман выступает за «Баварию» с 2015 года.