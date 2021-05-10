Команом интересуются английские топ-клубы, но француз хочет остаться в «Баварии»

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10 Мая 2021, 22:51,
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Полузащитник Кингсли Коман хочет остаться в «Баварии».
Как сообщает Foot Mercato, мюнхенский клуб начал с французским футболистом переговоры о продлении контракта. Интерес к Коману проявляют английские топ-клубы, но сам полузащитник хотел бы продлить соглашение с «Баварией».
24-летний француз сыграл 37 матчей за мюнхецев во всех турнирах нынешнего сезона, забил 7 голов и отдал 13 голевых передач. Контракт Комана с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 65 миллионов евро.
Коман выступает за «Баварию» с 2015 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Кингсли Коман