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«Лилль» хочет арендовать Нюбеля на два сезона

10 Мая 2021, 20:47,

Голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщил журналист Макс Билефельд в «Твиттере», предложение «Баварии» об аренде Нюбеля на два сезона сделал «Лилль». В услугах голкипера по-прежнему заинтересованы «Монако» и дортмундская «Боруссия». Отмечается, что Александр хотел бы переехать за пределы Германии.

24-летний немецкий голкипер сыграл три матча за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил два гола. Действующее соглашение Нюбеля с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 6,5 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Лилль, Александр Нюбель
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