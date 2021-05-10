«Лилль» хочет арендовать Нюбеля на два сезона

Голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщил журналист Макс Билефельд в «Твиттере», предложение «Баварии» об аренде Нюбеля на два сезона сделал «Лилль». В услугах голкипера по-прежнему заинтересованы «Монако» и дортмундская «Боруссия». Отмечается, что Александр хотел бы переехать за пределы Германии.

24-летний немецкий голкипер сыграл три матча за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил два гола. Действующее соглашение Нюбеля с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 6,5 миллиона евро.