​Собослаи возобновил тренировки – игрок ни разу не сыграл за «РБ Лейпциг» после трансфера

«РБ Лейпциг» сообщил о том, что в понедельник полузащитник Доминик Собослаи провёл часть тренировки в общей группе.

Собослаи в зимнее трансферное окно перебрался из «Ред Булл Зальцбурга» в «РБ Лейпциг», но получил травму. Доминик до сих пор не провёл ни одного матча за «быков» из Лейпцига.

До перехода в «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи успел провести за «Ред Булл Зальцбург» 22 матча в этом сезоне. На счету полузащитника 9 забитых голов и 11 результативных передач на партнёров.

За два тура до финиша чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занимает 2 место в турнирной таблице.