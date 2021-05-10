Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Флику предложили подписать 3-летний контракт со сборной Германии

10 Мая 2021, 13:09,

Наставнику мюнхенской «Баварии» Хансу-Дитеру Флику поступило предложение о работе в сборной Германии, об этом рапортует Abendzeitung München.

Источник рапортует, что немецкий футбольный союз готов заключить с 56-летним наставником долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2024 года. Флик готов подписать соглашение на предоставленных условиях.

Нынешний главный тренер «бундестим» Йоахим Лёв покинет свой пост после завершения Евро-2020. Что касается Флика, то специалист уйдет из «Баварии» по завершении сезона-2020/2021. Его преемником станет Юлиан Нагельсманн, ныне занимающий пост рулевого «РБ Лейпцига».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Германии, Ханс-Дитер Флик
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола