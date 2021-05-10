Флику предложили подписать 3-летний контракт со сборной Германии

Наставнику мюнхенской «Баварии» Хансу-Дитеру Флику поступило предложение о работе в сборной Германии, об этом рапортует Abendzeitung München.

Источник рапортует, что немецкий футбольный союз готов заключить с 56-летним наставником долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2024 года. Флик готов подписать соглашение на предоставленных условиях.

Нынешний главный тренер «бундестим» Йоахим Лёв покинет свой пост после завершения Евро-2020. Что касается Флика, то специалист уйдет из «Баварии» по завершении сезона-2020/2021. Его преемником станет Юлиан Нагельсманн, ныне занимающий пост рулевого «РБ Лейпцига».